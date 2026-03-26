ゼッテリアから「サンエックスユニバース」とコラボした「みんなでもぐもぐ♪ ぜっぴんキッズセット」が登場。「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」など、サンエックスの人気キャラクターが大集合した、ゼッテリアだけのおもちゃ付きキッズセットです☆ ゼッテリア「サンエックスユニバース」みんなでもぐもぐ♪ ぜっぴんキッズセット 発売日：2026年4月1日（水）〜6月下旬まで販売予定※なくなり次