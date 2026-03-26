リベルタが展開する冷感グッズブランド「アセダレーヌ」の”塗るネッククーラー”に、ディズニー映画『アナと雪の女王』デザインの限定パッケージが登場。暑い日の外出時、手軽にひんやり感で暑さ対策でき、『アナと雪の女王』の幻想的で涼やかな世界観のパッケージを楽しめます☆ リベルタ ディズニー『アナと雪の女王』限定パッケージ「クーリスト アセダレーヌ フローズンホワイトの香り」 発売日：・2026年4月