ネイチャーラボの「ウェットブラシ」が『くまのプーさん』100周年のアニバーサリーイヤーを祝してコラボレーション。「くまのプーさん」コラボブラシ2種が数量限定で発売されます☆ ネイチャーラボ「WetBrush (ウェットブラシ)」ディズニー『くまのプーさん』デザイン 価格：1,848円(税込)発売日：2026年4月1日(水)販売店舗：全国のドラッグストア、バラエティストア ネイチャーラボが展開する、とかすだけで