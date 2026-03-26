不倫関係にあった男女が、性暴力と虚偽告訴の疑いで互いに告訴する事件が起きた。警察は双方の事件についていずれも嫌疑なしと判断し、不送致とした。24日、JTBC『事件班長』では、夫の不倫と性暴力告発によりつらい日々を送っているという30代女性Aさんの経緯が紹介された。Aさんの夫は2024年11月、Aさんが出産後に産後ケア施設に入っていた時期に不倫をしていたという。この日はAさんの夫が友人カップルを自宅に招いていた。Aさ