２５日、中関村フォーラム年次総会の開幕式であいさつする丁薛祥氏。（北京＝新華社記者／高潔）【新華社北京3月26日】丁薛祥（てい・せつしょう）中国共産党中央政治局常務委員・国務院副総理は25日、北京で「2026中関村フォーラム年次総会」の開幕式に出席し、あいさつした。２５日、中関村展示センターの常設展示を視察し、科学技術関係者と交流する丁薛祥氏。（北京＝新華社記者／高潔）