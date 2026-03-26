様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から「モンチッチ」デザインの「ミステリーボックス 巾着M」全6柄が登場。何が出るか分からないワクワク感でお出かけの準備を楽しく彩る、小物の整理に便利な綿100%の日本製巾着袋です☆ スケーター「モンチッチ」ミステリーボックス 巾着M 価格：単品 1,155円（税込）／BOX(全6柄入り) 6,930円（税込）