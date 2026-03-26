フランス・パリからイタリア・ミラノに“短期移住”している元アナウンサーの中村江里子（57）が24日、自身のインスタグラムを更新。出産当時の貴重な写真とともに、秘話を明かした。【写真】「美し過ぎます」「出産直後もお綺麗で…」“貴重”裸で娘を抱く出産直後の中村江里子※3枚目中村は「懐かしい写真達」と書き出し、「2004年の長女、2007年の長男、2010年次女出産した時」の写真を公開。「それぞれ、今だから笑える