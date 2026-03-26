高市総理は、令和8年度の暫定予算案をあす（27日）の閣議で決定し、国会に提出する考えであることを明らかにしました。高市総理「予算の空白は1日も許されないため、不測の事態に備え、政府としてはあす27日に令和8年度暫定予算を閣議決定の上、国会に提出させていただく考えです」新年度予算案の審議をめぐっては、高市総理が意欲を示す年度内成立のメドが立っていないことから、政府は不測の事態に備え、予算案が成立するまでの