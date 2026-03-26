フランスのブランド「ディオール」が東京・代官山にコンセプトストア「ディオールバンブーパビリオン」を２月、開業した。総面積は約１８００平方メートル。ブランドのエレガントな世界観と、日本の美と匠（たくみ）の技が融合した壮大な空間は、店舗を超えた、文化的な体験ができる場所として話題を呼んでいる。（読売新聞生活部・梶彩夏）外観は金色の「竹」、「禅」がテーマの庭園目に飛び込んでくるのは、金色に輝く外