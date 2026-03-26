赤ちゃん犬たちは遊んだり爪切りに挑戦したりした後で、仲良くお昼寝を始めて…？個性的な寝方が可愛くて面白いと話題になり、投稿は記事執筆時点で10万9000回再生を突破しています。 【動画：生後40日目の赤ちゃん犬たち→爪を切ったら、眠たくなって…とんでもなく尊い『個性的な寝方』】 生後40日目の赤ちゃん犬たち YouTubeチャンネル「柴犬子犬まみれ」には、柴犬専門犬舎「武蔵照陽荘」で生まれた赤ちゃん犬たちの尊い日