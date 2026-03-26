真室川町に住む60代男性が、株に関する取引を持ち掛けられ現金3500万円余りをだまし取られる投資詐欺被害がありました。 警察によりますと、去年11月、真室川町に住む60代男性が株に関するインターネットサイトを見ていたところ、いつの間にかLINEグループに招待されたということです。 LINEグループには優良株の情報などが投稿されていて、男性はグループ内で株式取引に関するやりとりをするようになっ