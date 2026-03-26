「深夜」という言葉には、昼間とはまったく違う時間の匂いがあります。人通りの減った街、コンビニの白い灯り、止まったように感じる時計の針。静まり返った世界の中で、かえって思考や感情だけが冴えていく――そんな特別な時間帯です。音楽においても「深夜」は、孤独や本音、誰にも見せない弱さを描く舞台として、たびたびタイトルに用いられてきました。眠れない夜の不安を包み込む曲もあれば、衝動や解放感をそのまま鳴らす楽