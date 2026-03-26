マンチェスター・シティに所属するスペイン代表MFロドリが、将来的なレアル・マドリードへの移籍の可能性について言及した。25日、スペイン紙『アス』が伝えている。現在29歳のロドリは2019年夏にアトレティコ・マドリードからマンチェスター・シティに完全移籍で加入すると、これまで公式戦通算293試合出場で28ゴール32アシストを記録。4度のプレミアリーグ制覇や2022−23シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）初優勝など数多