Snow Manの向井康二さんは3月25日、自身のInstagramを更新。出演したイベント「ほんまおおきに大阪松竹座 〜WE are 松竹座男子。今まで永らくお世話になりました。関ジュの頃、和室の楽屋で向き合った日々。そんな青春の場所でSUPER Aぇ!卒業式。〜」のオフショットを公開しました。【写真＆動画】向井康二、“たくさんの思い出がある場所”にお別れ「SnowManとして戻ってきたんだなって」向井さんは「たくさんお世話になった大阪