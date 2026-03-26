FRUITS ZIPPERの公式X（旧Twitter）は3月25日、投稿を更新。ファンクラブに無料会員制度が導入されることを報告しました。【FRUITS ZIPPER、ファンクラブ無料会員制度に賛否】「有料会員と何が違うんだろ」同アカウントは「FRUITS ZIPPER OFFICIAL FANCLUBに【無料会員制度】が導入されます2026年4月1日スタート！」と発表。「無料会員の方には、会員限定のチケット先行などの最新情報をメールマガジンでお届けします」とのこと