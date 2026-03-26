東京都町田市の若者が中心となって作り上げる野外音楽フェス「Music at 町田薬師池公園四季彩の杜西園（以下、MUSICA）」が、2026年3月29日に開催される。MUSICAは、若者のやりたいことを自分たちの力で実現できるように町田市が後押しする事業「まちだ若者大作戦」の一環。町田市出身のシンガーソングライター・ナオヤさんが実行委員長を務め、市内在住・在学・在勤の若者によって組織される野外音楽フェス実行委員会が、町田市や