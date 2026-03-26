平和島ボートの6日間開催「スカパー！・第25回JLC杯ルーキーシリーズ第7戦」は、26日が2日目。25年5月デビューの136期・近藤来希（24＝兵庫）が前半2Rで落水失格（選手責任）を喫した。後半6Rも6着と厳しいレースが続くが、ここまでを振り返って「平和島は2Mの乗り方が難しい。2日目は2走とも2Mで失敗してしまった」。初出場の当地で悪戦苦闘中の様子だ。昨年10月に津ですでに水神祭を経験したが、その後は白星を手にできず