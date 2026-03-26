ヨネスケこと落語家の桂米助（77）が26日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。妻との結婚の決め手を語った。ヨネスケは、66歳だった2015年に長年連れ添った前妻と熟年離婚し、24年7月に20歳下の陽子さんと再婚した。その間の10年は「ずーっと1人暮らしだった」といい、「それからコロナ（禍）になった。コロナで寄席は閉まる、（外出制限で）一歩も外に出られない」と、当時の状況を振り返った。