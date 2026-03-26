ボートレース三国G3オールレディース「三国レディースカップ」は予選3日目を終え、27日に予選最終日の攻防を迎える。3日目1Rは地元の坂野さくら（29＝福井）が4カドから勝利。人気の宇野弥生を打ち破った。3コースの後半6Rは「我慢できずに行っちゃいました」。1Mは内の豊田結が外を握るのを待てず4着。それでも足の良さは随所で見せている。それもこれも師匠である今井の存在が大きい。「ペラのこともレースのことも教え