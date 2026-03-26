MBSテレビが26日、大阪市北区の同局で春の改編会見を開き、総合編成局長・田淵伸一氏、 総合編成部長・八木航平氏が出席。4月から「MBS火ダネプロジェクト」と題した大規模な企画開発を敢行すると発表した。レギュラー番組を目指し、バラエティー、スポーツなど幅広いジャンル、半期で10本以上の実験的な単発特番を放送する。第1弾は、「さらば青春の光」と「関西ジュニア」がタッグを組む「さらば青春の“スポットライト”