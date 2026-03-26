スケートボードの国際統括団体、ワールドスケートは25日、2028年ロサンゼルス五輪の予選方式を発表し、男女のストリート、パークの種目ごとの出場枠は前回のパリ大会と同じ22人となった。いずれの種目も各国・地域の出場枠は最大で3。28年6月11日付のランキングの上位選手が出場権を得る。予選期間は今年6月11日から28年6月11日。世界選手権や、日本オリンピック委員会が招致を目指す「五輪予選シリーズ」などがランキングのポ