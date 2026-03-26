日本野機構は26日、一軍登録公示を発表した。開幕一軍入りした外国人選手に注目すると、外国人選手は一軍の枠となる5人の競争をまずは勝ち抜かなければならない。昨季パ・リーグ本塁打と打点王のレイエス（日本ハム）、来日6年目を迎えるオスナ（ヤクルト）とサンタナ（ヤクルト）、今季来日2年目を迎えるファビアン（広島）とモンテロ（広島）などが順当に一軍入り。新外国人ではオープン戦の本塁打12球団トップ4本塁打を放