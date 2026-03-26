ウェス・アンダーソンの「色」を徹底解剖。17作品のカラーパレットを凝縮したビジュアルブック『ウェス・アンダーソンの配色手帖』が、2026年4月に発売される。 奇才ウェス・アンダーソン監督のデビュー作『アンソニーのハッピー・モーテル』（1996）から最新の短編作品まで計17作品をとりあげ、各作品の印象的なシーンから抽出した独自のカラーパレットを通じて色