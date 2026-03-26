日本野球機構は26日、一軍登録公示を発表した。主力選手やオープン戦の活躍が認められ、開幕一軍を掴んだ選手たちがいた一方で、開幕一軍を逃した選手たちもいる。巨人・甲斐拓也がその一人だ。甲斐はソフトバンク時代に7度のゴールデン・グラブ賞、3度のベストナインを受賞した捕手だが、巨人にFA移籍した昨季は故障などもあり68試合の出場にとどまった。今季へ巻き返しを図りたいところだったが、開幕を二軍で迎えることにな