ＳＦアクション映画「トランスフォーマー」シリーズで知られる米俳優ジョシュ・デュアメル（５３）が２５日、米ポッドキャス番組で、「ハリウッドスターは政治的な思考や信条を自分の中に留め置くべき」との持論を展開。「わざわざ観客の半分を敵に回す必要はない」との考えを示した。米ＮＢＣのニュースキャスター、メーガン・ケリーの番組「メーガン・ケリー・ショー」にゲスト出演したデュアメルは、「自分は物事について強