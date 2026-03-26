日本相撲協会は２６日、都内で理事会を開いた。弟子に対する暴力行為で元横綱照ノ富士の伊勢ヶ浜親方（３４）の処遇に注目が集まるなか、この日の理事会では協議されず。広報部長の藤島親方（元大関武双山）は、４月９日に改めて理事会を開き協議することを発表した。伊勢ヶ浜親方は春場所前に弟子の幕内伯乃富士に暴力を振るっていたことが発覚。相撲協会から事情聴取を受け、暫定的な措置として春場所を休場していた。