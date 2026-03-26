本日3月26日は、安重根（アン・ジュングン）が殉国した日だ。それに合わせて、誠信女子大学のソ・ギョンドク教授と俳優チョ・ウジンが制作した『敵軍の心を変えた、安重根』という特別映像が公開された。【動画】ヒョンビン、日本の総理を暗殺したテロリストに安重根は、日韓で評価が大きく分かれる歴史上の人物。日本統治時代の1909年、日本の初代内閣総理大臣・伊藤博文を暗殺したことで、日本では「テロリスト」、韓国では「英