IVEのレイが東京に出没した。レイは3月26日、自身のインスタグラムを更新し、「ごちそうさまでした」とのコメントとともに写真を投稿した。【写真】レイ、“変装ほぼなし”で東京の街に出没公開された写真には、東京タワーを背景にポーズを決めるレイの姿が収められている。オフでも際立つオーラで視線を引きつけるほか、回転ずしやパフェなどのグルメを楽しむ様子も公開され、ファンの注目を集めた。この投稿を見たファンからは「