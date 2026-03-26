日本酒原価酒蔵は、2026年4月6日(月)〜4月8日(水)の期間、「日本酒原価酒蔵11周年祭」を開催する。※アプリ会員限定キャンペーン【画像】この記事の写真を全て見る今回のキャンペーンでは、特定名称酒を中心とした日本酒40種を対象に、原価を下回る価格で提供。「全品110円(税込)」で日本酒が楽しめる。なお、税抜500円以上の日本酒はキャンペーン対象外となる。同社は、「日本酒原価酒蔵11周年を皆さんとお祝いしたい」「日本酒の