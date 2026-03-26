普通なら女の子がグラッとくるスペックも、露骨にアピールしすぎると小物に見えてしまうようです。具体的には、どんな自慢を控えたほうがいいのでしょうか。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者の声を参考にした、「アピールしすぎると女の子にウザがられるスペック」をご紹介いたします。【１】「２０人以上に告白された」など恋愛経験の自慢「その手の話はもう聞きあきた」（３０代女性）というように、昔の自分がいかにモ