ＮＰＢは２６日、セ・パ両リーグの出場選手登録を公示した。広島は２８人を登録。ドラフト１位・平川（仙台大）、２位・斉藤汰直投手（亜大）、３位・勝田成内野手（近大）、５位・赤木晴哉投手（佛教大）の新人４人が開幕１軍入りを決めた。ルーキー４人の開幕１軍は２２年（黒原、松本、中村健、末包）以来となった。以下は広島の開幕１軍メンバー（※は新人）・投手（１１人）※斉藤汰、森浦、床田、中崎、益田、※赤木、