オープンハウスグループは２６日、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）とのパートナーアスリート契約を継続することを発表した。村上は今季から米メジャーに挑むが、同社は「不動産業界Ｎｏ．１を目指す当社は、村上選手の挑戦に共感し、ともに高みを目指すパートナーとして、その歩みを引き続き、熱く応援してまいります」とその理由を説明した。同社は２０２２年９月、村上による日本選手シーズン本塁打プロ野球記録