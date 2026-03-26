◆センバツ第８日▽２回戦専大松戸―九州国際大付（２６日・甲子園）秋の神宮大会の覇者・九州国際大付は２回戦で持丸修一監督（７７）率いる専大松戸と戦う。２５日の第３試合として予定されていたが雨天中止となり２６日の第４試合に組み込まれていた。楠城祐介監督（４２）は室内練習場を借りて打ち込んできたと明かし「下位打線にも期待して頂きたい」と自信。神戸国際大付との初戦に勝利した際はほっとしたというが「