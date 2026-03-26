【フィグゼロ煙】 12月 発売予定 価格：35,200円 threezeroは、可動フィギュア「フィグゼロ煙」を12月に発売する。価格は35,200円。 本商品はマンガ「ドロヘドロ」に登場するファミリーのボス「煙」を1/6スケール可動フィギュア化したもの。 原作者・林田球が当フィギュア用に描き下ろしたデザインの衣装にて立体化され、全身に約35ヶ所の可動ポイントを