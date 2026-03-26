結婚を発表したお笑い芸人・もう中学生と、妻で女優の恵理がリポーターを務める信越放送（ＳＢＣ）の番組「ずくだせテレビ」にも出演していた元同局アナウンサーでナレーターの北川原志於が２６日、インスタグラムを更新し「おどろきすぎてめでたすぎて！！！！！」とつづり、祝福した。「あの二人が結婚とな」と驚くとともに動画では「これはもうＳＢＣとかざわんざわんしてるんじゃないかな」と話した。もう中学生は２５日放