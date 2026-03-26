第11回歯科技工士国家試験の概要 試験日2026年（令和8年）2月15日（日） 合格発表2026年（令和8年）3月26日（木）午後2時 厚生労働省と歯科医療振興財団のホームページにて、受験地・受験番号を掲載して発表され、合格者には合格証書が郵送されます。＞国家試験合格発表｜厚生労働省＞一般財団法人歯科医療振興財団 第11回歯科技工士国家試験の結果速報 合格者数・合格率