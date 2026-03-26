オースティン A35と、オーナーのSIMONさん CAR #37｜Austin A35 ■愛車：オースティン A35（1959年式）■オーナー：SIMONさん■このクルマはいつ購入しましたか？2025年の3月中頃に購入しました。乗り始めて約1年です。■このクルマを選んだ理由は何ですか？見た目がかわいいからです。このフォルムが気に入っています。■このクルマに乗っていて、苦労したことはありますか？コンパクトな