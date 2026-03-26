サーフィン女子で秋の愛知・名古屋アジア大会代表の池田美来（18）が26日、大阪府箕面市にある勝尾寺を訪れ、必勝祈願を行った。池田は前日25日に通信制高校のN高を卒業。今後はプロサーファー一本で活動していく予定で、28年ロサンゼルス五輪出場権が懸かるアジア大会へ願いを込めた。勝尾寺は「勝ち運の寺」「勝ちだるま」で知られる、創建724年（神亀4）と1300年の歴史を誇る古刹。境内には勝ち運成就しただるまが所狭し