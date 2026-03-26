格闘技大会「BreakingDown」（ブレイキングダウン）CEOで格闘家・朝倉未来（33＝JAPAN TOP TEAM）が26日に自身のX（旧ツイッター）を更新。まさかの“意見”が寄せられていると明かした。朝倉は「朝倉未来は何故BreakingDownに出ないのかって意見がでるくらい大きな団体になったのが嬉しい限り」とポスト。ユーザーからは「そこまで大きくなったってことだよね！」「兄貴！これからもイケイケどんどんですね」「朝倉未来