タレントの岡田結実（25）が26日、都内でフィットネスジム「エニタイムフィットネス」の「新生活粋トレチャレンジ決意表明イベント」に出席した。2月4日に第1子出産を発表後、初の公の場となった。子どもが生まれ、人生の新たな一歩を踏み出したことで父の「ますだおかだ」岡田圭右（57）、母の岡田祐佳（53）のありがたみを実感。「父親はお金を稼ぐ能力もそうですし、職人としての背筋…背中も見ていた。毎日子どもへの向き