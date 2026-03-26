MBSラジオは26日、大阪市内の同局で春の改編会見を開き、歌舞伎俳優の片岡愛之助（54）の新番組「片岡愛之助の愛がいっぱい」（土曜後9・30）を発表した。愛之助はパーソナリティー初挑戦にして、初の冠ラジオ番組。「ラジオはテスト勉強の傍らで聴いたり、車に乗っているときに聴いたり、僕にとっては身近な存在で、いつかはパーソナリティーを務めてみたいと思ってました」とコメントを寄せ、今回オファーが来た時は「思わず