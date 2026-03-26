タレントの藤本美貴（41）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。手料理並ぶ食卓ショットを披露した。【写真】「器含めてとても親近感」藤本美貴が公開、煮込みハンバーグがメインの“大盛り”おかずが並ぶ食卓ショット藤本は「夜ご飯は煮込みハンバーグでした」と報告。投稿された写真には、メインの煮込みハンバーグをはじめ、ポテトサラダなど器にたっぷり盛られたおかずがズラリと並んでおり、家族の胃袋を満たすパワ