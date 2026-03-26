お笑いタレントのだいたひかるが25日に自身のアメブロを更新。歯の矯正治療にかかった費用を明かした。【映像】山田花子（51）、次男が“過剰歯”で病院へ「泣いて可哀想でした」2025年2月27日に更新したブログで、だいたは「本格的に、歯の矯正をして貰うのに最初のお支払い33万円」と歯の矯正治療にかかる費用について報告。「1番下の支払いがこれからです」と金額が記されている用紙を公開し「若い時にやった方が、良かった