「枯山水」【動画】これぞ「枯ワン水」…柴犬の頭上に庭園！？“流紋”が美しいそんな一言が添えられた愛犬の動画が話題です。映っているのは、ソファの上でゴロンと横になった柴犬の「あずき」ちゃん（5歳・女の子）。そこに、飼い主さんが「孫の手」をにゅっと伸ばし、頭をそっとなでると、流れるような4本の線が浮かび上がります。まるで、日本庭園で熊手を使って砂紋を描き、水流や山水を表現する「枯山水（かれさんすい）」の