原告全員を新潟水俣病と認めるよう命じる判決が出た行政訴訟について、裁判の控訴期限の26日、県と新潟市は判決を不服として控訴しました。控訴しない場合、これまで国の基準に従って行なってきた手続きを根底から覆すことになることなどを理由に挙げています。水俣病の症状を訴えながら患者と認められなかった男女8人が県と新潟市を相手取り認定を求めた裁判で、新潟地裁は3月12日、原告全員を水俣病と認めるよう命じる判決を言い