「この前4歳の息子に『ママ…どうしてねんねの時、いつも僕のこと叩くの…？』って悲しい顔で言われた」【話題になった投稿】実際の投稿親にとって自分の子どもはかけがえのない存在です。しかし、そんな子どもに愛情をもってやってあげていたことが、本人にはまったく違う風に捉えられていたとしたら――。そんな親子の認識のギャップについてX（旧Twitter）に投稿したのは、USED子供服の買取・販売を行う「キャリーオン」公式SNS