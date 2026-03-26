装備充実と新色追加で商品力を高めたヤリスクロスの魅力2026年3月2日、トヨタはコンパクトSUV「ヤリスクロス」の一部改良モデルを発売しました。新色も追加されていますが、ヤリスクロスはどのようなボディカラーがラインナップされているのでしょうか。ヤリスクロスは2020年8月に登場したコンパクトSUVです。コンパクトカー向けTNGAプラットフォーム（GA-B）を採用し、軽快な走りと低燃費性能、先進安全技術を両立した都市型S