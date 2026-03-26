私（ツバキ）は、大学生の頃からお付き合いをしていたサトルと別れ、就職先の先輩であった元夫と結婚。その後、ランという一人娘を授かりました。ランは本当に大切で、私にとっては宝物です。けれどランが3才になった頃にサトルと再会してしまい、自分の気持ちがどうしても抑えきれなかったのです。元夫は仕事が忙しく、家事も育児も手伝ってくれませんでした。私は次第に結婚したことを後悔し、ランを置いて家を飛び出したのです