県内で「SNS型ロマンス詐欺」の被害が相次いでいます 。天童市と長井市の30代の男性2人が、あわせて300万円近い暗号資産をだまし取られました。 警察によりますと、天童市に住む30代の男性は、去年11月下旬、マッチングアプリで韓国人女性を名乗る人物と知り合いました。LINEでやり取りを重ね、相手に好意を抱くようになったところ、12月上旬に「広告費用を支払えば広告のクリック数に基づき報酬が支払われる」と副業を勧められま