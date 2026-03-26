たき火が原因でおととい東根市の山林で発生した火災は、発生から3日目を迎えたきょう午前、延焼の恐れがない「鎮圧」の状態となりました。しかし鎮火の確認はあす以降になるということです。 この火災は、おととい東根市大木沢の山林でおきたもので、これまでに11ヘクタールが焼けたことが確認されています。 東根市消防本部によりますと、火はきょう午前8時45分に延焼範囲が広がる恐れのない「鎮圧」状態であることが確認